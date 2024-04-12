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        Akraba iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Hasan Köken (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 01:36 Güncelleme: 12.04.2024 - 01:40
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        Akraba iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Hasan Köken (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Akraba olan iki aile bireyleri çay içtikleri sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında akrabalardan Hasan Köken, H.K. ve A.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Durumu ağır olan Hasan Köken, Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Köken, bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralanın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığı öne sürülen H.Ş.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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