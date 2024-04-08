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        Osmaniye'de sağanak ve dolu, tarım arazilerine zarar verdi

        Osmaniye'de dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, tarlalardaki buğdaylar zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:21 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:21
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        Osmaniye'de sağanak ve dolu, tarım arazilerine zarar verdi
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        Osmaniye'de dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, tarlalardaki buğdaylar zarar gördü.

        Kentte dün gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

        Merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde bazı tarım arazileri sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

        Ekili buğdaylar da dolu nedeniyle zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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