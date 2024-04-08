Osmaniye'de sağanak ve dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde bazı tarım arazileri sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Kentte dün gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Osmaniye'de dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, tarlalardaki buğdaylar zarar gördü.

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