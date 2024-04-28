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        Osmaniye'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Osmaniye'de 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:04
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        Osmaniye'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Osmaniye'de 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, geçen hafta sürücüsünün "dur" ihtarına uymayıp kaçtığı otomobilin Osmaniye-Adana kara yolundan geçtiğini fark etti.

        Yeniden polislerden kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Otomobildeki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücü Ahmad A'yı göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmad A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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