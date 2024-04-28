Osmaniye'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, geçen hafta sürücüsünün "dur" ihtarına uymayıp kaçtığı otomobilin Osmaniye-Adana kara yolundan geçtiğini fark etti.
Yeniden polislerden kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Otomobildeki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücü Ahmad A'yı göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmad A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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