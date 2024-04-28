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        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

        ADIYAMAN'da, polis memuru S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 01:32 Güncelleme: 28.04.2024 - 01:35
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        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
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        ADIYAMAN'da, polis memuru S.U.Ş.'nin tabancayla vurarak şehit ettiği Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül'ün (46) acı haberi, memleketi Osmaniye'ye ulaştı.

        Adıyaman'da, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde görevli polis memuru S.U.Ş., Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül'ü tabancayla vurarak şehit etti. Şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine ulaştı. Cenaze detayları henüz belli olmayan şehit Üçgül'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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