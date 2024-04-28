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        Polisin şehit ettiği 2 komiser için Adıyaman'da tören (2)

        BAŞKOMİSERÜÇGÜL, OSMANİYE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAdıyaman'da tartıştıkları polis memuru Süleyman Uğur Şahin tarafından şehit edilen Başkomiser Kamuran Üçgül'ün (46) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 17:28 Güncelleme: 28.04.2024 - 17:30
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        Polisin şehit ettiği 2 komiser için Adıyaman'da tören (2)
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        BAŞKOMİSERÜÇGÜL, OSMANİYE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Adıyaman'da tartıştıkları polis memuru Süleyman Uğur Şahin tarafından şehit edilen Başkomiser Kamuran Üçgül'ün (46) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Üçgül'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilçe asri mezarlığına getirildi. Buradaki törene, ailesi, Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık, Asu Kaya, Kadirli Kaymakamı Yakup Güney, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin gözü yaşlı eşi Mutlu (44), kızı İremsu (17), oğlu Metehan (12), annesi Gülhan (67) ve babası Akif (70) Üçgül'ü emniyet yetkilileri sakinleştirdi. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mezarlık içerisindeki şehitlikte toprağa verildi.

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