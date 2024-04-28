Şehit Başkomiser Kamuran Üçgül'ün cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş, 27 Nisan'da beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polisler müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.

Törene, şehidin babası Mehmet Akif, annesi Gülay, eşi Mutlu, çocukları İrem ve Metehan Üçgül ile yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Kamuran Üçgül'ün cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde defnedildi.

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