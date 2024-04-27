Osmaniye'de orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDI Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gaffarlı köyü Kesnesur mevkisinde akşam saatlerinde çıkan orlan yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gaffarlı köyü Kesnesur mevkisinde akşam saatlerinde çıkan orlan yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 10 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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