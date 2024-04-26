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        Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:59
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        Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        OSMANİYE(A.A)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Eren Benli (18) idaresindeki motosiklet, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Mustafa Kestir Caddesi'nde karşı yönden gelen A.Y. yönetimindeki 80 EJ 657 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan Benli, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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