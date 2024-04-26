Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
OSMANİYE(A.A)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eren Benli (18) idaresindeki motosiklet, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Mustafa Kestir Caddesi'nde karşı yönden gelen A.Y. yönetimindeki 80 EJ 657 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Benli, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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