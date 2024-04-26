Liseli Eren, motosiklet kazasında öldü
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü lise son sınıf öğrencisi Eren Benli (18), yaşamını yitirdi.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü lise son sınıf öğrencisi Eren Benli (18), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Mustafa Kestir Caddesi'nde meydana geldi. Eren Benli yönetimindeki motosiklet, A.Y. yönetimindeki 80 EJ 657 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten düşen Benli, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Benli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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