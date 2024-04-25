Osmaniye'de terör örgütü üyesine tutuklama
OSMANİYE'degözaltına alınan terör örgütü PKK/YPG/PYD üyesi Suriye uyruklu M.
OSMANİYE'degözaltına alınan terör örgütü PKK/YPG/PYD üyesi Suriye uyruklu M.J., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu M.J.'nin evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.
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