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        Osmaniye'de terör örgütü üyesine tutuklama

        OSMANİYE'degözaltına alınan terör örgütü PKK/YPG/PYD üyesi Suriye uyruklu M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:30
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        Osmaniye'de terör örgütü üyesine tutuklama
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        OSMANİYE'degözaltına alınan terör örgütü PKK/YPG/PYD üyesi Suriye uyruklu M.J., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu M.J.'nin evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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