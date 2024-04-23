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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 34 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 23:02 Güncelleme: 23.04.2024 - 23:02
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 34 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-21 Nisan’da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 154 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 34'ü tutuklandı.

        Uygulamalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 21,13 gram uyuşturucu, çalıntı otomobil, 1 motosiklet ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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