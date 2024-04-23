Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 34 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 34'ü tutuklandı.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 34'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-21 Nisan’da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 154 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 34'ü tutuklandı.
Uygulamalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 21,13 gram uyuşturucu, çalıntı otomobil, 1 motosiklet ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
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