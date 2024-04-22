Osmaniye'de durdurulan minibüsten 9 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndaki uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve organizatörlere yönelik çalışma başlattı. Uygulamada, şüphe üzerine durdurulan, koltukları sökülmüş minibüs durduruldu. Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu sürücü Fuaz H. gözaltına alındı. El konulan minibüs, otoparka çekildi.

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