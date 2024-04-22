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        Osmaniye'de durdurulan minibüsten 9 kaçak göçmen çıktı

        OSMANİYE'de polisin durdurduğu minibüste Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:25
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        Osmaniye'de durdurulan minibüsten 9 kaçak göçmen çıktı
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        OSMANİYE'de polisin durdurduğu minibüste Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör şüphelisi olarak gözaltına alınan Suriyeli sürücü Fuaz H. (45), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndaki uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve organizatörlere yönelik çalışma başlattı. Uygulamada, şüphe üzerine durdurulan, koltukları sökülmüş minibüs durduruldu. Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu sürücü Fuaz H. gözaltına alındı. El konulan minibüs, otoparka çekildi.

        Fuaz H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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