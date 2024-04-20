Osmaniye'de traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde üzerinden düştüğü traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde üzerinden düştüğü traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Döğenli Mahallesi'nde tarlasını süren Hamit Kılınççeker (80), dengesini kaybetmesi sonucu traktörden düştü.
Hareket eden aracın altında kalan Kılınççeker, ağır yaralandı.
Özel araçla hastaneye götürülen çiftçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kılınççeker'in cenazesi morga kaldırıldı.
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