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        Osmaniye'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:58
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        Osmaniye'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın inşaatında çalışan Cemal Sevim (41), dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü.

        Sevim'in düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Sevim, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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