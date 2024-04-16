Osmaniye'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın inşaatında çalışan Cemal Sevim (41), dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü.
Sevim'in düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Sevim, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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