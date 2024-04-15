Osmaniye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasanbeyli ilçesi Kalecik mevkisinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Kontrollerde minibüsteki 10 Suriyelinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı, 10 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.