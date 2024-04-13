Osmaniye'de sağanak; ev ve işyerlerini su bastı, alt geçit ulaşıma kapandı

OSMANİYE'de sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, bazı yollar kapandı. Ekiplerle birlikte sahada bulunan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, meydana gelen olumsuzlukların ortadan kaldırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Devlet Bahçeli Alt Geçidi, oluşan su birikintisi sonrası ulaşıma kapandı. Yaklaşık bir saat etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki birçok cadde ve sokakta su baskınları oluştu. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı araçların plakaları düştü, bazıları da yolda kaldı. İş makineleri ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası alt geçitte su birikintisi giderildi. Bölgedeki bazı ev ve iş yerleri de su baskınında zarar gördü.