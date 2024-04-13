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        Osmaniye'de sağanak; ev ve işyerlerini su bastı, alt geçit ulaşıma kapandı

        OSMANİYE'de sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, bazı yollar kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 21:30 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:35
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        Osmaniye'de sağanak; ev ve işyerlerini su bastı, alt geçit ulaşıma kapandı
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        OSMANİYE'de sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, bazı yollar kapandı. Ekiplerle birlikte sahada bulunan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, meydana gelen olumsuzlukların ortadan kaldırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Devlet Bahçeli Alt Geçidi, oluşan su birikintisi sonrası ulaşıma kapandı. Yaklaşık bir saat etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki birçok cadde ve sokakta su baskınları oluştu. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı araçların plakaları düştü, bazıları da yolda kaldı. İş makineleri ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası alt geçitte su birikintisi giderildi. Bölgedeki bazı ev ve iş yerleri de su baskınında zarar gördü.

        Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de ekiplerle birlikte sahada sürdürülen çalışmalara katıldı. Başkan Çenet, “Akşam saatlerinde ani bir şekilde başlayan yağış sonrası mahallelerimizde, merkez de su baskınları yaşadık. Belediyemiz Su Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarımız, tüm ekipmanları ile sahadalar. Yaşanan olumsuzlukları giderebilmek için canla başla çalışmalarını sürdürüyorlar. Alt geçitte biriken yağmur sularının tahliyesini gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halindeler. Osmaniye’mize geçmiş olsun" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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