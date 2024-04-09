Araç arkasında sürüklenen eşek, tedavisi sonrası emekli hayvanlar çiftliğine yerleştirildi

SİİRT'te bir aracın arkasına bağlanarak sürüklenen ve vücudunun birçok yerinden yaralanan 'Pembe' isimli eşek, 2 aylık tedavisi sonrası Osmaniye'ye getirilerek Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde 2 ay önce bir aracın arkasına bağlanarak sürüklenen yaralı eşeğin cep telefonuyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. İhbarla HAYTAP gönüllüleri tarafından alınan yaralı eşek, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisinin ardından yaralarında iyileşme gözlenen eşek, Osmaniye'deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Eşeğin kurtarılması için ihbarda bulunan sokak hayvanları gönüllüsü Mehmet Yüce, "Sosyal medyada görüntüleri gördükten sonra HAYTAP ile iletişime geçtik. Tüm tedavi masrafları onlar tarafından karşılandı ve eşeğimizi ivedi olarak üniversite hastanesine kaldırdık. 2 ay süren zorlu tedavi kısmını takip ederek sonra Osmaniye'ye transfer ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

'DİĞER CANLARIMIZLA DOST OLACAK'

HAYTAP Genel Sekreteri Ali Laçinbala ise eşeğin yularından bağlanarak kilometrelerce sürüklendiğini ve bu nedenle vücudunun birçok yerinden yaralandığını söyledi. Laçinbala, "Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine HAYTAP'a ulaşan gönüllü dostlarımız, bu canımızın kurtarılması ve ikinci bir yaşam hakkı tanınması için müracaat ettiler. Bizler de HAYTAP olarak 2 aylık bir tedavi sürecini başlattık. Bu canımızın vücudunun bütün bölgesinde, dizlerinde, göğüs, karın kısmında sürtünmeye dayalı, asfaltın ve yolun parçaladığı deri bütünlüklerinin tamamının tedavisini üniversitede karşıladık. Ardından bu canımızın yine gönüllü dostlarımızla transferini karşılayarak, Osmaniye'deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilmesini sağladık. Buradaki diğer canlarımızla önce tanışacak sonra dost olacak. Desteklerinizle kurulan bu tesiste görmediğiniz, duymadığınız canlara ev sahipliği yapıyoruz. Yaşam ellerinizde" diye konuştu.