Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, mazbatasını aldı
AK Parti'den Sumbas Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Demiroğlu, mazbatasını aldı.
AK Parti'den Sumbas Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Demiroğlu, mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını alan Demiroğlu, halkın takdiriyle yeniden göreve gelmelerinin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Demiroğlu, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
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