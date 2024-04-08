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        Osmaniye'de polisler iftarda bir araya geldi

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polisler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla düzenlenen iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 23:59 Güncelleme: 08.04.2024 - 23:59
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        Osmaniye'de polisler iftarda bir araya geldi
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polisler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla düzenlenen iftarda bir araya geldi.

        Sumbas İlçe Emniyet Amirliği tarafından verilen iftar, belediyenin toplantı salonunda düzenlendi.

        Programa, Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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