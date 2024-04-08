Osmaniye'de polisler iftarda bir araya geldi

Programa, Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva da katıldı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polisler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla düzenlenen iftarda bir araya geldi.

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