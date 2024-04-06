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        Osmaniye'de hafif ticari araçta 14 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de 14 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:13
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        Osmaniye'de hafif ticari araçta 14 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'de 14 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine A.G. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.

        Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın yakıt deposu ve diğer gizli bölmelerinde toplam 14 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, poisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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