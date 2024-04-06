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        Otomobilden 3 kaçak göçmen çıktı; organizatör tutuklandı

        OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi sürücü Mahmud T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:05
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        Otomobilden 3 kaçak göçmen çıktı; organizatör tutuklandı
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        OSMANİYE’de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi sürücü Mahmud T. tutuklandı. Yasa dışı yollarla girdikleri Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyen kaçak göçmenlerin organizatörlere kişi başı 10 bin dolar ödedikleri ortaya çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, dikkat çekmemek için lüks araçlarla göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, D-400 kara yolundaki uygulama noktasında lüks bir otomobili durdurdu. Araçtaki Suriye uyruklu 3 kişinin, 2 gün önce yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları ve İstanbul’dan Almanya’ya gitmek için organizatörlere kişi başı 10 bin dolar verdikleri belirlendi. Organizatör şüphelisi olduğu belirlenen otomobili sürücüsü Mahmud T. gözaltına alındı, aracı yediemin otoparkına çekildi. Suriyeli 3 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer organizatörler şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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