Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Buğra, hastanede öldü

İlçeye bağlı Sazlık köyünde yaşayan Buğra Kaplan, okul çıkışı eve dönerken, iddiaya göre, yakınlardaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Küçük çocuğun suda çırpındığını görenler, yardıma koştu. Sudan çıkarılan talihsiz çocuk, özel araçla götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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