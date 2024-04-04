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        Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Buğra, hastanede öldü

        OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirip, köylüler tarafından kurtarılan 8 yaşındaki Buğra Kaplan, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 04.04.2024 - 18:45
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        Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Buğra, hastanede öldü
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        OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirip, köylüler tarafından kurtarılan 8 yaşındaki Buğra Kaplan, hastanede hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Sazlık köyünde yaşayan Buğra Kaplan, okul çıkışı eve dönerken, iddiaya göre, yakınlardaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Küçük çocuğun suda çırpındığını görenler, yardıma koştu. Sudan çıkarılan talihsiz çocuk, özel araçla götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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