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        Osmaniye'de MHP adayı Çenet seçildi, AK Parti 4, MHP ve CHP 1 ilçede kazandı

        OSMANİYE'de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara MHP'den İbrahim Çenet ile resmi olmayan sonuçlara ildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:59 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:05
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        Osmaniye'de MHP adayı Çenet seçildi, AK Parti 4, MHP ve CHP 1 ilçede kazandı
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        OSMANİYE’de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara MHP’den İbrahim Çenet ile resmi olmayan sonuçlara ildi. Kentte AK Parti ise 4, MHP ve CHP 1’er belediye başkanlığı kazandı.

        Osmaniye’de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 164 bin 166 seçmen oy kullandı. Merkezde MHP’li İbrahim Çenet oyların yüzde 40.2'sini alarak belediye başkanı seçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de memleketi olan Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre ilçelerde ise Sumbas ilçesinde AK Parti’den Zeki Demiroğlu, Kadirli ilçesinde CHP’li Mustafa Mert Olcar, Düziçi’nde AK Parti’li Mustafa İba, Bahçe ilçesinde MHP’li Zeynel Mete Kadıoğlu, Hasanbeyli ilçesinde AK Parti’li Şevket Yumruktepe, Toprakkale ilçesinde AK Parti’li Bekirhan Uyutmaz seçimi kazandı.

        Merkez ilçenin yanı sıra Sumbas, Toprakkale, Hasanbeyli ve Bahçe ilçeleri Cumhur İttifakı’nda kalırken, Kadirli ilçesi MHP’den CHP’ye, Düziçi ilçesi CHP’den AK Parti’ye geçti. Bu arada 3 dönemdir Kadirli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ömer Tarhan da koltuğunu 31 yaşındaki CHP’li Mustafa Mert Olcar’a devretti.

        İBRAHİM ÇENET KİMDİR?

        İbrahim Çenet, 7 Ekim 1975'te Osmaniye'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Çenet, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2004-2005'te Eskişehir Günyüzü, 2005-2007'de Malatya Kuluncak, 2007-2012'de Çanakkale Bozcaada, 2012-2013'te Şanlıurfa Ceylanpınar, 2014-2016'da Hakkari Yüksekova, 2016-2018'de Ankara Çubuk'ta kaymakamlık yapan Çenet, 2019-2021'de Kastamonu Taşköprü Kaymakamı olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapan Çenet, evli ve 2 çocuk babası.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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