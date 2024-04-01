Osmaniye'de MHP adayı Çenet seçildi, AK Parti 4, MHP ve CHP 1 ilçede kazandı

OSMANİYE’de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara MHP’den İbrahim Çenet ile resmi olmayan sonuçlara ildi. Kentte AK Parti ise 4, MHP ve CHP 1’er belediye başkanlığı kazandı.

Osmaniye’de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 164 bin 166 seçmen oy kullandı. Merkezde MHP’li İbrahim Çenet oyların yüzde 40.2'sini alarak belediye başkanı seçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de memleketi olan Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre ilçelerde ise Sumbas ilçesinde AK Parti’den Zeki Demiroğlu, Kadirli ilçesinde CHP’li Mustafa Mert Olcar, Düziçi’nde AK Parti’li Mustafa İba, Bahçe ilçesinde MHP’li Zeynel Mete Kadıoğlu, Hasanbeyli ilçesinde AK Parti’li Şevket Yumruktepe, Toprakkale ilçesinde AK Parti’li Bekirhan Uyutmaz seçimi kazandı.