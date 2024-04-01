Cumhur İttifakı'nın Osmaniye Belediye Başkan adayı Çenet, vatandaşlara hitap etti:

Cumhur İttifakı'nın Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet, "Bugün Osmaniye'nin belediye başkanlığına layık görüldük. Bunları sizin gayretli çalışmalarınızla yaptık." dedi.

Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Kendisine verilen desteğe teşekkür eden Çenet, "Biz bugün şu noktada Osmaniye'nin şehr-i emini olmaya Allah'ın izniyle hak kazandık. Bunları sizin sayenizde yaptık. Bunları sizin gayretli çalışmalarınızla yaptık. Durmadan, dinlenmeden çalıştınız. Cumhur İttifakı adayı olarak da bugün Osmaniye'nin belediye başkanlığına layık görüldük." diye konuştu.