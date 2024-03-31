Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı oyunu kullandı

Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı 18 yaşındaki Baran Birkaç, oyunu kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne Bağımsız Türkiye Partisi Kadirli İlçe Belediye Başkan adayı olarak katılan Birkaç, annesi Mihriban Birkaç ile Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi'ndeki 1132 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Birkaç, ilk kez oy kullandığını ve oyunu kendine verdiğini belirterek, genç arkadaşlarının ileriki dönemlerde siyasette daha aktif rol oynamalarını istedi.