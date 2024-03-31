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        Osmaniye'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:34 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:34
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        Osmaniye'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Mustafa T. idaresindeki 01 LK 156 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolunun Akarca Yaylası mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü Mustafa T. ile araçtaki 3'ü çocuk 4 kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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