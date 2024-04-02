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        Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynire el konuldu

        Osmaniye'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:38 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:38
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        Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynire el konuldu
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        Osmaniye'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir ele geçirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine süt ve süt ürünü üreten bir firmada denetim yaptı.

        Denetimde, sağlıksız koşullarda depolanan son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir bulundu.

        Ekipler, ürünlere imha edilmek üzere el koydu, firmaya hakkında idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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