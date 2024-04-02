Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynire el konuldu
Osmaniye'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir ele geçirdi.
Osmaniye'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir ele geçirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine süt ve süt ürünü üreten bir firmada denetim yaptı.
Denetimde, sağlıksız koşullarda depolanan son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir bulundu.
Ekipler, ürünlere imha edilmek üzere el koydu, firmaya hakkında idari işlem başlatıldı.
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