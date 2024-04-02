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        Osmaniye'de cami kubbesine taşınan yuva yeniden leyleklerle buluştu

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de deprem nedeniyle hasar gören cami minaresinden vinç yardımıyla kaldırılıp ibadethanenin kubbesine yerleştirilen yuva, kuluçka için dönen leylek çifti ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:01
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        Osmaniye'de cami kubbesine taşınan yuva yeniden leyleklerle buluştu
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de deprem nedeniyle hasar gören cami minaresinden vinç yardımıyla kaldırılıp ibadethanenin kubbesine yerleştirilen yuva, kuluçka için dönen leylek çifti ağırlıyor.

        Üzerinde leylek yuvasının bulunduğu Sakarcalık Köyü Camisi'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gördü.

        Yuva, afetten 1 ay sonra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile AFAD ekiplerince vinç yardımıyla kaldırılıp kubbede hazırlanan yeni yerine taşındı.

        Çalışmanın ardından hasarlı minare kontrollü şekilde yıkıldı.

        Havaların ısınmasıyla köye gelen leylek çift, ibadethanedeki yuvada kuluçkaya yattı.

        Sakarcalık köyündeki vatandaşlar da baharın simgesi misafirlerini sevinçle karşıladı.

        - "Köyümüzün simgesi oldular"

        Caminin imam hatibi Adem Koç, AA muhabirine, leyleklere ev sahipliği yaptıkları için "leylekli köy" olarak anıldıklarını söyledi.

        Her yıl yuvadaki yumurtalardan çıkan yavruların gökyüzüyle buluşmasına şahitlik ettiklerini anlatan Koç, "Yeni yerine taşıdığımız yuvadan 1 yavru çıkmıştı. Bu yıl önce erkek, sonra dişi yuvaya döndü ve kuluçkaya yattı." diye konuştu.

        Koç, leyleklerle anılmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Köyümüzün simgesi oldular, buraya şenlik katıyorlar. Yeniden gelmeleri bizi mutlu etti." dedi.

        Köy muhtarı Yusuf Caner Toktaş, bölgeye gelen leylek çiftin, yuvanın yeni yerine kısa zamanda alıştığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Leyleklerimize tekrar kavuştuğumuz için memnunuz. Minaremizi tekrar yaptığımızda yuvayı da eski yerine taşıyacağız. Köyümüz her zaman 'leylekli köy' olarak anıldı. İnşallah bundan sonra da böyle anılmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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