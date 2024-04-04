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        Osmaniye'de sulama kanalına giren çocuk hastanede öldü

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdiği sırada köylüler tarafından kurtarılan 8 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 17:17 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:17
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        Osmaniye'de sulama kanalına giren çocuk hastanede öldü
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        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdiği sırada köylüler tarafından kurtarılan 8 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

        Sazlık köyünde yaşayan Buğra Kaplan, okuldan çıktıktan sonra yakındaki DSİ'ye ait sulama kanalına girdi.

        Buğra Kaplan'ın suda çırpındığını gören köylüler, çocuğu sudan çıkararak özel bir hastaneye götürdü.

        Kaplan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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