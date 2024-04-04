Osmaniye'de sulama kanalına giren çocuk hastanede öldü
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdiği sırada köylüler tarafından kurtarılan 8 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdiği sırada köylüler tarafından kurtarılan 8 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Sazlık köyünde yaşayan Buğra Kaplan, okuldan çıktıktan sonra yakındaki DSİ'ye ait sulama kanalına girdi.
Buğra Kaplan'ın suda çırpındığını gören köylüler, çocuğu sudan çıkararak özel bir hastaneye götürdü.
Kaplan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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