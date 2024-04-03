Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet mazbatasını aldı
MHP'den Osmaniye Belediye Başkanı seçilen İbrahim Çenet, göreve başladı.
MHP'den Osmaniye Belediye Başkanı seçilen İbrahim Çenet, göreve başladı.
Çenet, İl Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Törenin ardından belediye binasına geçen Çenet, başkanlık görevini Kadir Kara'dan devraldı.
Kara, kutladığı ve başarı dilediği Çenet'e çiçek verdi.
Çenet de hizmetlerinden dolayı Kara'ya teşekkür ederek, vatandaşların beklentilerini karşılamak için canla başla çalışacaklarını söyledi.
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