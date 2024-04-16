Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14’ü tutuklandı.
Çalışmalarda, ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
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