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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:33 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:33
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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14’ü tutuklandı.

        Çalışmalarda, ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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