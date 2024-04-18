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        Osmaniye'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:17 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:17
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        Osmaniye'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Deniz Kocaman (23) idaresindeki 80 ADR 042 plakalı motosiklet, Kadirli-Adana kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Ağır yaralanan Kocaman, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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