Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap maçları, Osmaniye'de başladı

        Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap müsabakaları, Osmaniye'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:28 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap maçları, Osmaniye'de başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap müsabakaları, Osmaniye'de başladı.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda, 2 grupta 12 takım mücadele ediyor.

        Organizasyondaki ilk maçta Konya Selçukluspor, Osmaniye Alfaspor'u 3-2 yendi.

        Müsabakalar sonucunda grupları ilk üç sırada tamamlayan 6 takım, 8-12 Mayıs'ta Kırklareli'nde yapılacak play-off etabında mücadele edecek.

        Maçları takip eden Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, AA muhabirine yaptğı açıklamada, Süper Lig müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Kentin tanıtımı adına spor organizasyonlarının önemli olduğunu anlatan Çebi, takımlara başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        Osmaniye'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        Osmaniye Eczacı Odası depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenleye...
        Osmaniye Eczacı Odası depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenleye...
        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı
        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı
        Halil öğretmenin "kuş fotoğrafçılığı hobisi" yüksek lisans tezi oldu
        Halil öğretmenin "kuş fotoğrafçılığı hobisi" yüksek lisans tezi oldu
        Osmaniye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye'de minibüste 10 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
        Osmaniye'de minibüste 10 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı