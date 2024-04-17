Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap maçları, Osmaniye'de başladı

Maçları takip eden Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, AA muhabirine yaptğı açıklamada, Süper Lig müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Müsabakalar sonucunda grupları ilk üç sırada tamamlayan 6 takım, 8-12 Mayıs'ta Kırklareli'nde yapılacak play-off etabında mücadele edecek.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda, 2 grupta 12 takım mücadele ediyor.

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