Osmaniye'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir panelvanı durdurdu. Araçta bulunan 9 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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