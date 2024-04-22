Osmaniye'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir panelvanı durdurdu. Araçta bulunan 9 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

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