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        Osmaniye'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:14
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        Osmaniye'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir panelvanı durdurdu. Araçta bulunan 9 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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