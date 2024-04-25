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        Osmaniye'de toz taşınımı etkili oluyor

        Osmaniye'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:01 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:01
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        Osmaniye'de toz taşınımı etkili oluyor
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        Osmaniye'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

        Osmaniye kent merkezi ve bazı ilçelerde toz taşınımı nedeniyle puslu hava hakim oldu.

        Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, "25 Nisan Perşembe gece 00.00'dan itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bölgemizde etkili olacağı tahmin ediliyor. Cuma gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. " uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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