Osmaniye'de 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Osmaniye'de dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
Giriş: 04.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:33
Osmaniye'de dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan H.Y'nin Fakıuşağı Mahallesi'ndeki adresini tespit etti.
H.Y, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.