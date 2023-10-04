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        Osmaniye'de 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Osmaniye'de dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:33
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        Osmaniye'de 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Osmaniye'de dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan H.Y'nin Fakıuşağı Mahallesi'ndeki adresini tespit etti.

        H.Y, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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