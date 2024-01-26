Osmaniye'de para ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli tutuklandı Osmaniye'de bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 23 Ocak'ta bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, Berfin Ç. ve Zeliha Ç'yi gözaltına aldı.

Kardeş oldukları belirlenen şüphelilerin adresinde yapılan aramada, bahçeye gömülmüş 10 çeyrek ve 3 tam altın, 3 bilezik, 2 yüzük, 30 dolar ve 5 bin 200 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.