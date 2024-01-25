Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 35 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı

        Osmaniye'de kesinleşmiş 35 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 21:51 Güncelleme: 25.01.2024 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de 35 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye’de kesinleşmiş 35 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, 41 suç kaydı bulunan, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.G'yi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

        Firari hükümlü, jandarma ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Adliyedeki işlemleri tamamlanan C.G. daha sonra cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Ebrar siteleri sanığından savunma
        Ebrar siteleri sanığından savunma
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Önce gol, sonra penaltı!
        Önce gol, sonra penaltı!
        Sahte doktor yakalandı
        Sahte doktor yakalandı
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Müzikhol baskınında 1 kişi gözaltında
        Müzikhol baskınında 1 kişi gözaltında
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Riva'da 3 saat
        Riva'da 3 saat
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""

        Benzer Haberler

        Duvarını kırdıkları iş yerinden 1 milyon liralık hırsızlığa 2 tutuklama
        Duvarını kırdıkları iş yerinden 1 milyon liralık hırsızlığa 2 tutuklama
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, asayiş ve güvenlik çalışmalarını anlattı
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, asayiş ve güvenlik çalışmalarını anlattı
        Osmaniye'de polis ekipleri, Türk Kızılaya kan bağışladı
        Osmaniye'de polis ekipleri, Türk Kızılaya kan bağışladı
        Osmaniye'de iş yerinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama
        Osmaniye'de iş yerinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama
        Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
        Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı