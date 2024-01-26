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        Osmaniye'de misafirliğe gittiği evlerden altın çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, misafirliğe gittiği evlerden altın çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:12 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:12
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        Osmaniye'de misafirliğe gittiği evlerden altın çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, misafirliğe gittiği evlerden altın çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede yaşayan 3 kişinin evlerindeki altınların çalındığına ilişkin şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

        Söz konusu altınları çaldığı belirlenen Y.D, girdiği bir evde suçüstü yakalandı.

        Y.D'nin misafirliğe gittiği evlerin anahtarlarını çoğalttığı ve kimse olmadığı sırada evlere girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi.

        Evinde yapılan aramada, çaldığı altınlar ile iki eve ait anahtar ele geçirilen Y.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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