Osmaniye'de misafirliğe gittiği evlerden altın çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, misafirliğe gittiği evlerden altın çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, misafirliğe gittiği evlerden altın çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede yaşayan 3 kişinin evlerindeki altınların çalındığına ilişkin şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu altınları çaldığı belirlenen Y.D, girdiği bir evde suçüstü yakalandı.
Y.D'nin misafirliğe gittiği evlerin anahtarlarını çoğalttığı ve kimse olmadığı sırada evlere girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi.
Evinde yapılan aramada, çaldığı altınlar ile iki eve ait anahtar ele geçirilen Y.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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