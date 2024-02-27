Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Osmaniye'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman K'nin Osmaniye'de saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Süleyman K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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