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        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Osmaniye'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:22 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:22
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        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Osmaniye'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman K'nin Osmaniye'de saklandığı adresi tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Süleyman K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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