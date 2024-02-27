Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Şubat'ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 96 şüpheli yakalandı.
Uygulamalarda, ruhsatsız 20 tabanca, 7 av tüfeği, 600 gram uyuşturucu, çalıntı otomobil ve 3 motosiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı.
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