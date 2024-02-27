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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:45
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Şubat'ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 96 şüpheli yakalandı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız 20 tabanca, 7 av tüfeği, 600 gram uyuşturucu, çalıntı otomobil ve 3 motosiklet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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