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        Apartmana girip, en üst kattan başlayarak beğendiği ayakkabıları çaldı

        OSMANİYE'de, bir apartmana girip en üst kata çıktıktan beğendiği ayakkabıları çalarak inen kadının hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Alibeyli Mahallesi'nde önceki gün bir siteye giren ve sırtında çanta bulunan kadın, etrafı kontrol ettikten sonra kapısı açık olan bloka girdi. Şüpheli asansöre binerek en üst kattan başlayarak dairelerin önünde bulunan ayakkabıları tek tek kontrol edip, beğendiklerini elindeki torbaya doldurdu. Şüpheli, daha sonra apartmandan ayrıldı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Site sakinlerinden Cumali Öztoprak, şikayet üzerine güvenlik kameralarını kontrol ettiklerini belirterek, "Daireler önünden ayakkabıların çalındığı yönünde şikayet aldık. Kamera kayıtlarını açıp izlediğimizde bir bayanın binaya geldiğini ve ilk önce bodruma baktığını gördük. Ardından asansörle yukarıya çıkıyor. 9'uncu kattan başlayıp toplaya toplaya gidiyor. Ne kadar ayakkabı götürdüğünü bilmiyoruz. Ama bir çuvalla çıktığı görülüyor. Şikayetçi olduk polis çalışma başlattı" dedi. Apartmanda babasının kaldığını söyleyen Rahim Kurt'ta şüphelinin site içerisinde ilk önce bisiklet parkını kontrol ettiğini belirterek, "Daha sonra kapı açık olunca binaya giriyor. Asansöre binip en üst kata çıkıyor ve ayakkabıları toplayarak iniyor. Diğer blokların kapılarını da kontrol etmiş ama açamayınca bizim binaya girmiş. Şikayetçi olduk inşallah kısa sürede yakalanır ve cezasını alır" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:05 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:10
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        Apartmana girip, en üst kattan başlayarak beğendiği ayakkabıları çaldı
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        OSMANİYE’de, bir apartmana girip en üst kata çıktıktan beğendiği ayakkabıları çalarak inen kadının hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Alibeyli Mahallesi'nde önceki gün bir siteye giren ve sırtında çanta bulunan kadın, etrafı kontrol ettikten sonra kapısı açık olan bloka girdi. Şüpheli asansöre binerek en üst kattan başlayarak dairelerin önünde bulunan ayakkabıları tek tek kontrol edip, beğendiklerini elindeki torbaya doldurdu. Şüpheli, daha sonra apartmandan ayrıldı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Site sakinlerinden Cumali Öztoprak, şikayet üzerine güvenlik kameralarını kontrol ettiklerini belirterek, “Daireler önünden ayakkabıların çalındığı yönünde şikayet aldık. Kamera kayıtlarını açıp izlediğimizde bir bayanın binaya geldiğini ve ilk önce bodruma baktığını gördük. Ardından asansörle yukarıya çıkıyor. 9’uncu kattan başlayıp toplaya toplaya gidiyor. Ne kadar ayakkabı götürdüğünü bilmiyoruz. Ama bir çuvalla çıktığı görülüyor. Şikayetçi olduk polis çalışma başlattı" dedi. Apartmanda babasının kaldığını söyleyen Rahim Kurt’ta şüphelinin site içerisinde ilk önce bisiklet parkını kontrol ettiğini belirterek, "Daha sonra kapı açık olunca binaya giriyor. Asansöre binip en üst kata çıkıyor ve ayakkabıları toplayarak iniyor. Diğer blokların kapılarını da kontrol etmiş ama açamayınca bizim binaya girmiş. Şikayetçi olduk inşallah kısa sürede yakalanır ve cezasını alır” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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