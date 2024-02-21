Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

M.A. idaresindeki 80 AK 567 plakalı otomobil ile A.D. yönetimindeki 80 ABT 440 plakalı otomobil ve D.A'nın kullandığı 01 BLS 30 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.