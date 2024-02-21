Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 20:50 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        M.A. idaresindeki 80 AK 567 plakalı otomobil ile A.D. yönetimindeki 80 ABT 440 plakalı otomobil ve D.A'nın kullandığı 01 BLS 30 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında çarpıştı.

        Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        TVF Erkekler 2. Ligi'nde yarı final etabı Osmaniye'de başladı
        TVF Erkekler 2. Ligi'nde yarı final etabı Osmaniye'de başladı
        Osmaniye'de Çember-12 operasyonunda 19 firari yakalandı
        Osmaniye'de Çember-12 operasyonunda 19 firari yakalandı
        Bakan Özhaseki: Bütün konutlarımızı teslim edene kadar buradayız
        Bakan Özhaseki: Bütün konutlarımızı teslim edene kadar buradayız
        Bakan Özhaseki, Osmaniye'de depremzedelerle buluştu
        Bakan Özhaseki, Osmaniye'de depremzedelerle buluştu
        Bakan Özhaseki, Osmaniye'de deprem konutlarının kura çekimine katıldı:
        Bakan Özhaseki, Osmaniye'de deprem konutlarının kura çekimine katıldı: