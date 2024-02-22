Yeniden Refah Partisi Osmaniye'de müracaata geç kaldı, İl Başkanı görevden alındı YENİDEN Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz, belediye başkan aday listesini İl Seçim Kurulu'na zamanında teslim etmediği gerekçesiyle görevden alındı. Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl teşkilatı, Osmaniye Belediye Başkanlığı ve Cevdetiye Belediye Başkanlığı ile Belediye Meclis üyeliği listesini, İl Seçim Kurulu'na 20 Şubat'ta saat 17.27'de teslim etti. İl Seçim Kurulu, zamanında yapılmayan adaylık başvurusunu reddetti. Bu gelişme üzerine İl Başkanı Adem Cingöz, genel merkez tarafından görevinden alındı. Cingöz, yaptığı açıklamada bu olayda ihmalinin olabileceğini fakat kasıtlı olarak yapmadığını söyledi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:25 facebook

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