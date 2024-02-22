Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Osmaniye'de müracaata geç kaldı, İl Başkanı görevden alındı

        YENİDEN Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz, belediye başkan aday listesini İl Seçim Kurulu'na zamanında teslim etmediği gerekçesiyle görevden alındı. Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl teşkilatı, Osmaniye Belediye Başkanlığı ve Cevdetiye Belediye Başkanlığı ile Belediye Meclis üyeliği listesini, İl Seçim Kurulu'na 20 Şubat'ta saat 17.27'de teslim etti. İl Seçim Kurulu, zamanında yapılmayan adaylık başvurusunu reddetti. Bu gelişme üzerine İl Başkanı Adem Cingöz, genel merkez tarafından görevinden alındı. Cingöz, yaptığı açıklamada bu olayda ihmalinin olabileceğini fakat kasıtlı olarak yapmadığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Osmaniye'de müracaata geç kaldı, İl Başkanı görevden alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YENİDEN Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz, belediye başkan aday listesini İl Seçim Kurulu’na zamanında teslim etmediği gerekçesiyle görevden alındı. Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl teşkilatı, Osmaniye Belediye Başkanlığı ve Cevdetiye Belediye Başkanlığı ile Belediye Meclis üyeliği listesini, İl Seçim Kurulu’na 20 Şubat’ta saat 17.27’de teslim etti. İl Seçim Kurulu, zamanında yapılmayan adaylık başvurusunu reddetti. Bu gelişme üzerine İl Başkanı Adem Cingöz, genel merkez tarafından görevinden alındı. Cingöz, yaptığı açıklamada bu olayda ihmalinin olabileceğini fakat kasıtlı olarak yapmadığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Osmaniye'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        TVF Erkekler 2. Ligi'nde yarı final etabı Osmaniye'de başladı
        TVF Erkekler 2. Ligi'nde yarı final etabı Osmaniye'de başladı
        Osmaniye'de Çember-12 operasyonunda 19 firari yakalandı
        Osmaniye'de Çember-12 operasyonunda 19 firari yakalandı
        Bakan Özhaseki: Bütün konutlarımızı teslim edene kadar buradayız
        Bakan Özhaseki: Bütün konutlarımızı teslim edene kadar buradayız
        Bakan Özhaseki, Osmaniye'de depremzedelerle buluştu
        Bakan Özhaseki, Osmaniye'de depremzedelerle buluştu