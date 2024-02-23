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        Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan araçta 5 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi

        Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:41
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        Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan araçta 5 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi
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        Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında Emrah S. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

        Sürücünün, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

        Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ile 203 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Polis, sürücü ile otomobildeki İbrahim Halil S'yi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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