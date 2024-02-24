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        Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

        Osmaniye'de seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:57 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:09
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        Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
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        Osmaniye'de seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İstanbul-Batman seferini yapan Mehmet Emin Sincar idaresindeki 07 SB 146 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Sakızgediği köyü yakınlarında alev aldı.

        Alevi fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Kullanılamaz hale gelen otobüs, soğutma çalışmasının ardından çekiciyle götürüldü.

        Otobüs şoförü Sincar, AA muhabirine, İstanbul'dan Batman'a giderken saat 5.45 sıralarında yanık kokusu gelmesiyle aracı durdurduğunu söyledi.

        Aracın bir anda alev aldığını belirten Sincar, "Yangın söndürücülerle müdahale ettik ve yolcuları hemen tahliye ettik. Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı. Bütün yolcuları aşağı indirdik. Ateşi söndürmeye çalıştık ama yeterli olmadı. Çok şükür kimsenin canına bir şey olmadı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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