    
      
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de Yonca Sitesi B Blok'un depremde yıkılmasına ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü

        Osmaniye'de 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:48 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:48
        Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu fenni mesul Ayhan G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin meşgul olması nedeniyle cezaevinden katılamadı.

        Tutuksuz sanıklar müteahhit Ali K. ile eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Hülya İ, Rahime İ. ve avukatlar mahkeme salonunda hazır bulunurken Sevinç Ayşe A. mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

        Savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini talep etti.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, dinlenemeyen sanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un müteahhitti Ali K. ve fenni mesul Ayhan G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde belediyenin İmar Müdürlüğünde görev yapan 3 sanık hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti. 19 Şubat'taki duruşmada, Ali K. ve Ayhan G'nin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

