Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada ruhsatsız 2 tabanca, 3 tüfek, 1 kesici alet, çalıntı olduğu belirlenen otomobil teybi ve göstergesi ile 1441 sentetik hap ele geçirildi. Ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 24 zanlıyı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.