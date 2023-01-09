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YKS başvuruları başladı mı? 2023 YKS ne zaman?

ÖSYM 2023 sınav takvimi geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Sınav takviminin paylaşılmasının ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri üniversite adayları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte ÖSYM ile güncel 2023 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav takvimi...

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  • ÖSYM sınav takvimi 2023! YKS başvuruları başladı mı? 2023 YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman?

    2023 yılı YKS başvurularında geri sayım sürüyor. Milyonlarca üniversite adayının gözü ÖSYM'den gelecek son dakika duyurularına çevrildi. Üniversite hayali kuran öğrenciler çalışmalarına hız verirken, başvuru tarihinin yaklaşmasıyla, sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, "YKS başvuruları başladı mı? 2023 YKS ne zaman?" İşte 2023 YKS (TYT, AYT, YDT) başvuru ve sınav tarihleri...
  • ÖSYM sınav takvimi 2023! YKS başvuruları başladı mı? 2023 YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman?

    2023 YKS BAŞVURU NE ZAMAN? 

    ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi. Bşvuruların şuabt ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

    ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav başvurusu yapabilecek.

     
  • ÖSYM sınav takvimi 2023! YKS başvuruları başladı mı? 2023 YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman?

    YKS 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

    2023 seçimleri ile YKS'nın aynı tarihte olması sebebiyle ÖSYM sınav takvimi yayından kaldırıldı. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada " "Biz hiçbir öğrencimizin sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. ÖSYM çalışma yapıyor. Seçim takviminin değişmesine yönelik çalışma yok" dedi.

     
  • ÖSYM sınav takvimi 2023! YKS başvuruları başladı mı? 2023 YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman?

    YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

    ÖSYM, 2022 yılında yapılan YKS için sınav ücretini 115 lira olarak belirlemişti. 2023 yılında sınav ücreti ile ilişkili herhangi bir bilgi paylaşılmadığı için ücretin ne kadar olacağı da bilinmiyor. Başvurular başladıktan sonra adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

     
  • ÖSYM sınav takvimi 2023! YKS başvuruları başladı mı? 2023 YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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