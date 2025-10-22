Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, ALES ve DGS gibi önemli sınavlara hazırlanan milyonlarca aday, yeni takvimin açıklanmasıyla birlikte planlarını netleştirmeye başladı. Eğitimden kariyer yolculuğuna uzanan bu süreçte adaylar, başvuru ve sınav tarihlerini merakla araştırıyor. İşte bilgiler...