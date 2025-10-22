Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? 2026 YKS, MSÜ, DGS, ALES, YDS, KPSS Lisans - Önlisans sınavları ne zaman?

        ÖSYM sınav takvimi: YKS, MSÜ, DGS, ALES, KPSS Lisans - Önlisans sınavları ne zaman?

        Sınav takvimi için geri sayım sürerken, YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS ve MSÜ gibi önemli sınavların tarihleri büyük merak konusu haline geldi. Her sene olduğu gibi bu sene de başvuru ve sınav tarihlerini planlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi takvimi yayımlayacağı tarihi heyecanla bekliyor. İşte merak edilen bilgiler...

        Giriş: 22.10.2025 - 20:01 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:29
        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, ALES ve DGS gibi önemli sınavlara hazırlanan milyonlarca aday, yeni takvimin açıklanmasıyla birlikte planlarını netleştirmeye başladı. Eğitimden kariyer yolculuğuna uzanan bu süreçte adaylar, başvuru ve sınav tarihlerini merakla araştırıyor. İşte bilgiler...

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?

        2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.

        2026 MSÜ, DGS, YKS, KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor.

        ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacak ve haberimize eklenecektir.

